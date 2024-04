Celine uccisa a Bolzano, indagini chiuse: l'ex fidanzato verso il rinvio a giudizio per omicidio aggravato

di Redazione web

La Procura di Bolzano ha chiuso le indagini sull'omicidio di Celine Matzohl, avvenuto il 12 agosto 2023: notificato l'avviso di conclusione delle indagini, verrà richiesto il rinvio a giudizio per l'indagato, che con la vittima aveva avuto una relazione sentimentale.

Lo fa sapere in una nota la stessa procura spiegando che l'accusa è di omicidio aggravato dal fatto di aver avuto con una relazione con la ragazza e dall'aver premeditato il delitto. Come sottolinea la procura di Bolzano, è stata anche contestata la resistenza a pubblico ufficiale e lesioni perché, dopo l'accaduto, a bordo di un'auto, l'indagato non si è fermato all'alt di un carabiniere costringendolo a spostarsi per non essere investito e ferendolo a una mano. Contestate anche percosse e minacce aggravante nei confronti della ragazza per un fatto che viene contestato e risale al giugno 2023.

