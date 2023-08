Celine uccisa all'ex, emozione al funerale: «Vorremmo che fosse solo un brutto sogno»

Nel giorno dell'ultimo saluto a Celine Frei Matzohl, la ventenne uccisa con nove coltellate sabato scorso, a Silandro è lutto cittadino. La bandiera con lo stemma del comune è a mezz'asta. La chiesa parrocchiale è gremita, all'interno e all'esterno. Davanti a tutti la bara in legno chiaro con i fiori rosa.

«Come le ombre fanno parte della luce - ha detto il sacerdote durante l'omelia -, così anche la morte fa parte della vita. Sappiamo che non sentiremo più la tua voce, la tua risata né il tuo respiro. Vorremmo vivere nell'illusione che sia tutto un brutto sogno. Eppure possiamo trovarti nei nostri cuori. Quello che resta è l'amore che ci hai donato e che non può essere distrutto». Familiari e amici non si danno pace. «Un angelo custode migliore di te - è il ricordo di un'amica, rotto dal pianto - non lo si può desiderare. Grazie infinite per il tempo insieme».

