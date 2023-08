Femmincidio a Bolzano, l'ex di Celine si era licenziato per poterla pedinare. Lei voleva festeggiare la fine della storia

Omer Cim è l'uomo di 28 anni di origine turca arrestato domenica sera per l'omicidio della ex fidanzata ventunenne, Celine Frei Matzhol. A luglio si era licenziato dall'hotel di Laces dove lavorava per avere più tempo a disposizione per pedinare la giovane che aveva trovato il coraggio di lasciarlo. Una relazione tossica, che Celine aveva avuto la forza di troncare. A raccontare agli amici questo dettaglio era stata proprio lei, che adesso pensava a festeggiare con le persone più care la sua ritrovata libertà.

Ragazza di 21 anni uccisa a coltellate. Arrestato l'ex compagno. Era in fuga: carabiniere spara alle gomme dell'auto

La festa con gli amici

Celine avrebbe voluto festeggiare la fine della sua storia con un compagno violento organizzando una colazione insieme agli amici, ma non ne ha avuto il tempo: ieri mattina la madre ne aveva denunciato la scomparsa, e poche ore dopo il corpo della ragazza era stato trovato senza vita nell'appartamento di Cim, a Silandro (Bolzano), dove era stato trovato anche un coltello che gli inquirenti ipotizzano possa essere l'arma del delitto.