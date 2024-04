Ragazza costretta ad avere rapporti col marito davanti alla suocera: il rito «per scacciare il male». La donna marocchina verso l'espulsione

di Redazione web

Costretta a fare sesso con il marito sotto gli occhi della suocera, tutto per «scacciare il male». La suocera, infatti, praticava riti magici obbligando il figlio e la nuora ad avere dei rapporti. Mamma e figlio sono stati arrestati dalla squadra mobile di Bolzano per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata. Si tratta di un cittadino italiano di origine marocchina 30enne, marito della vittima, e la madre, una cittadina marocchina di 64 anni. La moglie dell'uomo, 24enne e cittadina marocchina da poco arrivata in Italia, ha presentato la denuncia alla polizia della città.

Il rito per «scacciare i spiriti maligni»

Il rito, secondo la suocera, avrebbe aiutato a liberare suo figlio dagli spiriti maligni.

Come è andata a finire

La ragazza si trova ora in una struttura protetta. Il questore Paolo Sartori ha avviato la procedura per la revoca del permesso di soggiorno alla suocera.

