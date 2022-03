«Resti umani in cambio di riti magici»: l'inquietante servizio di Striscia la Notizia

Resti umani ceduti per riti magici e fatture di morte. L'ultimo inquietante servizio di Luca Abete per Striscia la Notizia riguarda il traffico clandestino di ossa e teschi, di varie dimensioni e "annata", compiuto da un uomo che si fa chiamare Maestro Medaso.

I suoi clienti affezionati sono maghi, quelli veri, ci tiene a specificare a una coppia di persone che si fingono interessate e gli chiedono di mostrare del materiale. All'appuntamento l'uomo si presenta con il bagagliaio dell'auto pieno di ossa e teschi: «Questi qua sono ancora recenti, se vedi ci sono ancora i capelli» spiega ai suoi interlocutori.

«Quindi questi sono resti umani?» gli chiede una voce fuori campo. «Sì, sì. Non esiste che metto altra roba». Come spiega poco dopo lui stesso, la vendita è finalizzata all'esercizio di riti magici: «fatture a morte, sortilegi di separazione fra coppie, magia nera». «In che senso fattura a morte?» chiede la donna. «Uno prepara resti umani, sangue mestruale, sperma, una serie di rituali. Poi la persona va proprio a morire» chiarisce Maestro Medaso.

E quando si parla di soldi, le cifre sono da far resuscitare un morto: 20mila euro per tutto il materiale che ha con sé, 30mila euro per un cadavere morto 4 o 5 anni fa. Tutta "merce" che l'uomo si procura con la complicità di alcuni addetti al cimitero. «Il fatto è che che qua c'è tutto un rischio dietro, cioè non è facile fare un lavoro del genere. Ci sono persone del cimitero che io pago, me le escono [le ossa]. Così stiamo tranquilli che non ci sono indagini». Inutili i tentativi di Luca Abete di provare a intervistarlo, l'uomo scappa a bordo dell'auto, piena dei suoi macabri tesori.

