Kate Middleton, Jamie Lee Curtis la difende: «Smettiamola con il complotto, c'è un grave problema di salute»

di Cristina Siciliano

Tutto il mondo stretto intorno a Kate Middleton. Dopo l'annuncio del cancro, la principessa del Galles sta ricevendo messaggi di sostegno da ogni parte del pianeta. La Principessa del Galles ha annunciato con un videomessaggio la sua malattia. Un messaggio toccante e senza precedenti. «L'ho detto ai bambini ma con il giusto tempo - ha sottolineato Kate Middleton nel video pubblicato dall'account social -. Il mio team medico mi ha consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento. Per me e William è stato uno choc e abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare questa cosa in privato per il bene della mostra famiglia». Dal primo ministro britannico, alle star di Hollywood: sono tanti i messaggi di sostegno per Kate. Tra questi anche l'attrice Jamie Lee Curtis, 65 anni, che ha reagito alle tante teorie del complotto sulla salute di Kate Middleton. L'attrice, con quattro decenni di successi alle spalle, sia privati che professionali, ha scelto di rompere il silenzio con un messaggio Instagram.

Il messaggio di Kate Middleton

«Possiamo per favore smettere con questa str*****a teoria del complotto? Si tratta di un essere umano con bambini piccoli, e chiaramente con problemi di salute - ha sottolineato Jamie Lee Curtis sul suo profilo Instagram -.

L'attrice ha aggiunto: «E ora che la principessa Kate ci ha parlato della sua salute noi dovremmo inviare solo i nostri migliori auguri a lei e alla sua famiglia. Concentriamoci sulla nostra vita e su quella delle persone direttamente legate a noi, e sulla miriade di problemi nel mondo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 16:48

