Belen: «Ci siamo sempre tenute la mano e continueremo a farlo». La dolce dedica per il compleanno di Giorgia

di Redazione web

Belen Rodriguez ha sempre dichiarato che per lei l'amicizia è una delle cose più importanti della sua vita. Del resto, come si potrebbe vivere senza amici? Proprio per questo motivo, molto spesso, la showgirl argentina pubblica foto, post o dediche insieme a qualche amica a cui, magari, è molto legata e così è capitato anche nelle scorse ore.

Belen ha dedicato un dolce pensiero di compleanno a Giorgia Matteucci con la quale, come scrive lei, si conosce e frequenta da vent'anni. La mamma di Santiago e Luna Marì ha speso parole davvero belle per la donna e sembra davvero felice in questo momento della sua vita. Sicuramente, sarà anche merito del nuovo fidanzato Angelo Edoardo.

Belen, la dedica all'amica Giorgia

Belen Rodriguez ha pubblicato una storia Instagram in cui mostra ai fan una foto di qualche anno fa.

Nell'immagine si vede lei insieme a un'altra donna, le due si abbracciano e sono molto sorridenti.

Belen e l'amore

«Io sono innamorata dell'amore, un'inguaribile romantica», aveva detto Belen Rodriguez a Mara Venier nella sua ultima intervista a Domenica In. Effettivamente, la showgirl farebbe già coppia fissa con un nuovo fidanzato, Angelo Edoardo, ingegnere 34enne di origini siciliane.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Aprile 2024, 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA