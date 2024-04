Belen: «Intossicazione alimentare ma non scendo nei particolari perché non è elegante». Il video senza trucco e con gli occhi lucidi allarma i fan La showgirl argentina ha spiegato ai suoi fan il motivo per cui si è assentata dai social nelle ultime 48 ore







di Redazione web Belen Rodriguez e il suo entusiasmo per il lancio della sua nuova linea di prodotti per il makeup chiamata Rebeya sono stati decisamente smorzati da una brutta intossicazione alimentare che ha costretto a letto la showgirl argentina. Nelle sue ultime storie Instagram, Belen ha raccontato ai suoi fan che cosa le è capitato senza, ovviamente, scendere nei particolari. Nei video, si mostra completamente senza trucco e anche senza filtri, insomma "real" e "natural" e ai suoi fan è comunque piaciuta tanto perché molte influencer promuovono il concetto di "naturalezza" e, poi, si nascondono dietro i vari effetti proposti da Instagram. Ecco che cos'ha raccontato Belen. Belen e l'intossicazione alimentare Belen ha esordito dicendo: «Allora, vi registro queste storie così, con questa bellissima faccia struccata perché adesso dicono che va di moda essere "real", il "crudo" giusto? Ecco, più crudo di così è impossibile». Il nuovo brand di Belen Nei mesi scorsi, Belen aveva rivelato sui social e anche in varie interviste che stava lavorando a un nuovo progetto segreto e la maggior parte dei suoi fan aveva subito pensato a un suo imminente ritorno in televisione. Risposta sbagliata. Belen ha sviluppato la sua prima linea di prodotti per il make-up che hanno già riscosso molto successo tra i suoi fan. Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 12:37

