Telepass costa di più, da luglio prezzi fino al 113% in più. Rincari, offerte e alternative: da MooneyGo a UnipolMove

Nuovi rincari in vista per chi viaggia in autostrada, ma non tutto è perduto. Telepass ha infatti ritoccato al rialzo i prezzi del canone «base» che dal 1° luglio passa dagli attuali 1,83 a 3,90 euro al mese, un aumento che supera il 113%. L'associazione Altroconsumo ha messo a confronto diversi operatori di telepedaggio, con l’obiettivo di comprendere quale fosse il più conveniente ed aiutare i consumatori nella scelta.