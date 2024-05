Operaio muore alla vigilia del 1 Maggio: «Travolto dal materiale, il muletto si è ribaltato». Corrado aveva 59 anni

di Redazione web

Tragedia sul lavoro in provincia di Bari. Un operaio di 59 anni di Gioia del Colle, Corrado Buttiglione, è morto dopo un incidente avvenuto ieri in un'azienda. L'uomo sarebbe stato sbalzato da un muletto che stava manovrando e ha riportato ferite risultate mortali.

Operaio muore alla vigilia del 1 maggio

Buttiglione era in servizio in un'azienda specializzata in strutture prefabbricate in acciaio quando sarebbe stato travolto dal materiale caricato sul muletto che guidava, scrive Repubblica nelle pagine locali. Per stabilire la dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spesal. Per determinare l'esatta dinamica e le cause della morte servirà l'autopsia sul corpo.

«Con profondo sgomento ho appreso la drammatica notizia del decesso di un nostro concittadino sul proprio posto di lavoro. A nome dell'intera comunità di Gioia del Colle, esprimo tutta la mia vicinanza ed il mio cordoglio ai familiari e a tutte le persone colpite da questo immane dolore», scrive sui social il sindaco di Gioia del Colle Giovanni Mastrangelo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Maggio 2024, 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA