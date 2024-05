Antonella Clerici, il "baccalà della mign**ta" diventa un caso, il cuoco Persegani: «Ma perchè io?»

di Ida Di Grazia

Antonella Clerici protagonista di un un nuovo "caso". Durante la puntata di "É sempre Mezzogiorno", la conduttrice ha parlato della sua vacanza in Portogallo, del cibo che ha mangiato e di un piatto che ha apprezzato particolarmente. Parlando in studio con Daniele Persegani, la Clerici gli ha chiesto di rifare «Il baccalà della mign**ta», scatenando l'ironia dei social e la reazione imbarazzata dello chef che non è riuscito a trattenersi.

«Il baccalà della mign**ta» di Antonella Clerici

Che la conduttrice di "É sempre Mezzogiorno" giochi un po' sui doppi sensi con il suo viso angelico e la voce dolce ormai non è una novità, e a volte riesce amettere in imbarazzo anche chi lavora con lei. «Il Portogallo è sottovalutato - ha raccontato in diretta Antonella Clerici - tutti vanno in Spagna, ma il Portogallo è meraviglioso», dice.

«Ho mangiato il baccalà in tutti i modi, che poi non so come si dice - rivolgendosi maliziosa verso Persegani, conscia di quello che stava per dire, visto che ha iniziato a ridere - il bacalhau ...

Inultile dire che sono tutti scoppiati a ridere, Persegani in primis che un po' imbarazzato ha chiesto: «Ma perché te lo devo cucinare proprio io!». Il video è inevitabilmente finito sui social che incoronano, qualora ce ne fosse bisogno Antonella Clerici regina delle gaffe, anche se non sempre spontanee.

Bacalhau á Minhota

Ma di quale ricetta stava parlando la Clerici? E qual è il nome corretto? il Bacalhau á Minhota anche chiamato Baccalà alla Braga o Baccalà alla Narcisa, è stato servito per la prima volta nel ristorante regionale Narcisa di Braga.

L'origine del nome deriva dalla zona del Minho (da qui Minhota e la relativa assonanza detta dalla conduttrice), regione più verde del Paese situata nell’estremo Nord del Portogallo che ha tra le sue città Braga, seconda città per importanza dopo Porto. E questi sono gli ingredienti che rendono il piatto così speciale: merluzzo/ baccalà, farina, patate dolci, aglio, peperoni, cavolo Tronchuda, cipolla, alloro, pepe, peperoncino dolce, prezzemolo e olive snocciolate.

