Antonella Clerici, il cuoco Persegani come Simona Ventura: in onda con una paresi facciale. La conduttrice lo rimprovera

di Ida Di Grazia

Dopo Simona Ventura anche Daniele Persegani è stato colpito da una paresi facciale. Il cuoco di "É sempre Mezzogiorno" è andato in onda con un evidente problema la volto e Antonella Clerici, durante la diretta di martedì lo ha maternamente rimproverato.

La conduttrice ha detto di aver scritto anche alla Ventura in privato consigliandole, come ha fatto in trasmissione con Persegani, di riposare un po' di più, di staccare dal lavoro e di prendersi un po' di tempo per guarire. Persegani ci ha scherzato su e si è dichiarato fan di Super Simo.

Il rimprovero di Antonella Clerici

«Daniele - ha esordito Antonella Clerici durante la diretta di martedì di "É sempre Mezzogiorno" - io fino ad oggi ho rispettato la tua privacy ma forse è giunto il momento di spiegare. In molti ultimamente hanno notato che tu hai un problema facciale, lo stesso problema che ha Simona Ventura».

Persegani ha subito cercato di sdrammatizzare dicendo: «Io sono un fan di Simona, ce la siamo fatti venire assieme.

Come Simona Ventura

«Fa un caldo boia e dobbiamo metterci a letto con le coperte? Ma io e SuperSimo siamo fatto così: crederci sempre, arrendersi mai!» continua a scherzare il cuoco, ma la Clerici non molla il colpo: «Questo è vero, ma ogni tanto bisogna anche abbracciare la croce e dire: stiamocene un attimo tranquilli. A Simona l’ho scritto, a te lo dico qui ora: ci vuole un po’ di relax».

Simona Ventura, domenica scorsa è tornata in onda con "Citofonare Rai 2", la trasmissione con Paola Perego, ma durante la diretta ha annunciato che dovrà prendersi un periodo di pausa per riposarsi e ritornare in forma. Intanto questa sera la vedremo a Belve da Francesca Fagnani.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA