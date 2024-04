Simona Ventura con la paresi facciale torna a "Citofonare Rai 2", la conduttrice lascia la diretta: «Ci ho provato»

di Redazione web

Simona Ventura torna in onda a "Citofonare Rai 2" con la paresi facciale che la scorsa settimana aveva fatto preoccupare il pubblico. La conduttrice, che guida la trasmissione domenicale insieme a Paola Perego, ha provato a condurre lo stesso e a svolgere normalmente il suo lavoro ma durante la diretta ha annunciato che dovrà prendersi un periodo di pausa per riposarsi e ritornare in forma. Ecco che cos'ha detto.

Le parole di Simona Ventura

La puntata odierna di "Citofonare Rai2" è cominciata con Simona Ventura e Paola Perego al centro dello studio.



Quindi, Simona è intervenuta dicendo: «L’ho fatto, c’ho provato, però Paola mi sento di andare a riposo. Quindi so che farai benissimo anche senza di me». Paola Perego ha concluso: «Deve andarsi a riposare perché molto fa anche lo stress».

La paresi di Simona Ventura

Quando Simona Ventura, qualche giorno fa, si è presentata a "Citofonare Rai2" con mezzo viso bloccato e ha spiegato al pubblico: «Mi sono svegliata così. Gli esami a cui mi sono sottoposta hanno riscontrato la paralisi del settimo nervo cranico facciale. Ho iniziato le cure con il cortisone e devo continuarle per almeno una settimana. Sto prendendo anche un anti virale, perché potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine».

