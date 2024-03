Simona Ventura fa pace con Mara Venier dopo 7 anni: «Abbiamo dato retta a troppe chiacchiere. Mi sposo in estate a Rimini»

Simona Ventura è stata la prima ospite di oggi di Domenica In. La conduttrice si è raccontata a Mara Venier alla quale ha parlato del suo prossimo matrimonio con Giovanni Terzi (con il quale si sposerà il 6 luglio prossimo). Ma non solo. Infatti, Simona e Mara si sono anche confrontate sulla loro amicizia che, per qualche anno, a causa di varie incomprensioni, si era come interrotta. Le due conduttrici hanno recuperato il loro rapporto solo recentemente e sono entrambe molto felici di questo. Simona Ventura ha anche raccontato la sua esperienza a Sanremo nel 2002: «Il Festival, quell'anno, lo doveva fare un nostro collega, non posso dire il nome, che ha rifiutato e, quindi, hanno chiamato me. Non ero agitata perché ci ho lavorato talmente poco, in termini di preparazione (solo un mese) che mi sono ritrovata all'Ariston improvvisamente».