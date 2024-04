Simona Ventura a Belve omaggia Roberto Cavalli: «Outfit creato apposta per me». La gaffe sull'alfabeto e la paresi facciale

di Ida Di Grazia

Simona Ventura, ospite di Francesca Fagnani ha raccontato dei momenti molto intimi della sua vita. Per "Belve", la conduttrice ha scelto un outfit speciale. Un total look animalier di Roberto Cavalli realizzato appositamente per lei. Un omaggio allo stilista recentemente scomparso che l'ha vestita in diverse occasioni, come ad esempio ad X factor quando ricopriva il ruolo di giudice.

Nonostante la sua paresi facciale, ancora abbastanza evidente, la Ventura ci ha scherzato sopra e si è creato un momento goliardico con la Fagnani quando ha sbagliato a contare le lettere dell'alfabeto.

L'omaggio a Roberto Cavalli

Con un post sui social, Simona Ventura ha spiegato ai suoi fan la scelta del look con cui ha deciso di andare in onda: «Nell'attesa di stasera a Belve da Francesca Fagnani, ho voluto onorare la memoria di Roberto Cavalli, il re dell'animalier con un total outifit creato per me dal mitico creative director della maison Fausto Puglisi.

Nell’attesa di stasera a #Belve da @francescafagnan, ho voluto onorare la memoria di @Roberto_Cavalli il “re dell’animalier”, con un total outfit creato per me dal mitico creative director della maison @faustopuglisi ♥️

La Gaffe

«Il mio stile è unico ... modesto», ha detto scherzando la Ventura, poi mentre parlava della sua paresi facciale, come sempre in modo ironico, ha detto alla Fagnani di sentire un figlio all'orecchio e le ha chiesto di dirle un numero. La conduttrice di Belve sceglie il numero sette e la Ventura fa una piccola gaffe: «Sette, quindi acca di Hotel...bene...però mi è passato!». Peccato che al sette corrisponda la lettera "g", sui social se ne sono accorti in trasmissione no, poco male perchè a Super Simo si perdona questo e altro.

