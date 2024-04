Simona Ventura, in tv nonostante la paresi ancora evidente: come sta e cosa le è successo

di Redazione web

Simona Ventura torna in onda a Citofonare Rai2, a sette giorni di distanza da quello che sembrava l'annuncio di un periodo di riposo. Nella puntata del 21 aprile, in onda alle 10.30 su Rai2, Ventura era regolarmente presente alla conduzione del programma, al fianco di Paola Perego.

Il ritorno

Sette giorni prima Ventura aveva annunciato un periodo di pausa a causa di una paresi facciale che la condizionava. Dopo aver annunciato un periodo di riposo, non ha rinunciato nemmeno a una puntata della trasmissione. L'appuntamento del 21 aprile si è aperto in musica, con le due conduttrici impegnate a cantare "L'amico è" per accogliere il primo ospite della trasmissione, Massimo Perla, addestratore cinofilo di fama internazionale, che ha portato in studio una stella a 4 zampe direttamente dal set di Rocco Schiavone.

La puntata di Citofonare Rai2 del 21 aprile

Ospiti della puntata Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, coppia iconica del panorama italiano, in studio con la figlia Maria. Un'occasione per conoscere la loro famiglia e scoprire il loro segreto per un matrimonio duraturo e felice. Enzo Paolo e Carmen, grandi amanti degli animali, raccontano anche il legame speciale con i loro cani. A seguire, ospite molto attesa è Gloria Guida. L'attrice, icona del cinema italiano, ripercorre la sua carriera e il suo grande amore, Johnny Dorelli.

