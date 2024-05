Porta via il figlio neonato dall'ospedale, 51enne minaccia un'infermiera e scaglia un pitbull contro la polizia durante la fuga

di Vincenzo Caramadre

Preleva il figlio, neonato, dall'ospedale e si da alla fuga: inseguito scaglia un pitbull contro la polizia: arrestato. Si tratta di un uomo, di 51 anni, originario di Frosinone.

Tutto risale alla serata del 30 aprile scorso, quando alla sala operativa della questura di Frosinone arriva una segnalazione nella quale si informa, che "alle ore 18.30 circa, un soggetto di sesso maschile si era introdotto nel reparto di Neonatologia dell’Ospedale Spaziani di Frosinone ed aveva prelevato il figlio neonato in violazione del provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma che aveva dichiarato la cessazione della potestà genitoriale, collocando il bambino in affidamento, nel reparto".

L’uomo dopo aver minacciato un’infermiera, è riuscito a fuggire portando con sé il bambino, allontanandosi a bordo di una Minicar.

Prontamente la sala operativa ha diramato la nota di ricerca e, contestualmente la Volante 1, si è recata presso la via rilevata come ultima residenza dell'uomo; gli operanti dopo aver trovato l’abitazione in evidente stato di abbandono, si sono allontanti dal luogo per continuare le ricerche nelle zone limitrofe; giunti all’altezza dell’incrocio della zona est del capoluogo, la Volante 1 ha incrociato una Minicar di colore blu riconoscendo l’occupante nel 51enne e perciò gli hanno intimato l’Alt.

L’uomo, però, si è dato alla fuga a forte velocità verso la zona più a sud di Frosinone, mettendo in atto manovre tali da provocare pericolo alla circolazione degli altri automobilisti, nel tentativo di far desistere la Volante dal proseguire l’inseguimento.

Qui, ha richiamato un cane di razza Pittbul scagliandolo contro i poliziotti. Con non poca difficoltà gli agenti sono riusciti a schivare l’animale ed a contenere l’uomo che sferrava calci e pugni agli operatori per fuggire.

Dopo aver posto in sicurezza il soggetto, gli agenti hanno constatato che il minore non era presente in casa hanno appurato che lo stesso, lo aveva nascosto consegnandolo ad una sua amica. La donna aveva già riconsegnato il minore al reparto di neonatologia. A seguito del processo per direttissima svoltosi nella giornata di ieri, per il 51 enne sono scattati gli arresti domiciliari.

