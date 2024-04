Simona Ventura racconta la paresi facciale: «Tanta paura, ma io non mollo mai». Cosa è successo e la reazione di Super Simo

di Dajana Mrruku

«Crederci sempre, arrendersi mai» è il motto di Simona Ventura. Una frase che dà coraggio, voglia di vivere, di provare e di farcela. La conduttrice non si è mai fermata di fronte a nessun ostacolo, neanche ieri 7 aprile, quando è andata in onda a "Citofonare Rai 2" con metà viso paralizzato. «Ho la faccia mezza bloccata, ma non è niente di che, è il freddo. Mi sto curando. Succede, l’importante è che è assolutamente transitorio. Mai mollare», ha detto Simona in diretta, spiegando il motivo del suo problema e mostrandosi così come è al suo pubblico, senza filtri.

Andiamo a scoprire che cosa è successo e quando ha scoperto la paresi del settimo nervo cranico facciale.

Il racconto

«Lì per lì, un grande spavento, poi per fortuna ho capito che non era nulla di grave. Ho la paralisi del settimo nervo cranico facciale.

«Giovedì mattina mi sono svegliata con la parte sinistra bloccata. Ero a Roma con Giovanni (Terzi, suo futuro marito, ndr.) e mi sono spaventata. Poi ho fatto le analisi e gli esami di rito che hanno confermato che si tratta della paralisi del settimo nervo cranico facciale», ha iniziato così il suo racconto Simona Ventura, specificando che non poteva assolutamente fermarsi. «No, io non mollo mai, neppure morta. Poi mi hanno spiegato di che si tratta: non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo e cure con il cortisone, per almeno una settimana. Sto prendendo anche un anti virale, perchè potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine».

I preparativi per il matrimonio

Per Simona Ventura è un periodo particolarmente complicato e pieno di impegni, sia lavorativi, con Citofonare Rai2 e Che tempo che fa, sia a livello personale. La conduttrice, infatti, sta organizzando il suo matrimonio con Giovanni Terzi e i preparativi «sono molto impegnativi, ma è tutto bellissimo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 09:53

