Paola Perego operata d'urgenza per una neoplasia: «La prevenzione salva la vita». Come sta la conduttrice e i messaggi dei colleghi

Momenti di apprensione per Paola Perego (57 anni). La conduttrice televisiva ha rivelato tramite un post su Instagram di essersi sottoposta ad un'operazione di nefrectomia parziale per una neosplasia. Paola Perego ha inviatato tutti a fare prevenzione perché può salvare la vita e ha ringraziato tutto il team di medici e il chirurgo che l'ha operata. «Ringrazio il prof. Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. È importante fare sempre molto prevenzione, può salvare la vita» le parole postate su Instagram dalla Perego con lo sfondo di una foto in ospedale con una flebo appesa al letto.