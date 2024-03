Loredana Bertè deve essere sottoposta a ulteriori accertamenti urgenti, dopo il ricovero in ospedale di qualche giorno fa a Roma. Lo fa sapere il suo staff in una nota, comunicando anche l'impossibilità per l'artista di tornare sul palco a breve e rinviando la data del tour prevista venerdì 15 marzo a Varese al 10 maggio.