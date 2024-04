Antonella Clerici, il rapporto con la figlia Maelle: «Si trucca in modo leggero e ha già un fidanzatino»

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e più seguite. Gli ascolti di "È sempre mezzogiorno" e "The Voice" premiano sempre la sua gentilezza e spontaneità. La stessa che usa nel parlare della figlia 15enne, Maelle, con cui ha cercato di costruire un rapporto molto solido, basato sulla comunicazione e sulla fiducia. L'adolescenza non è sempre uno dei momenti migliori per il legame tra genitori e figli, ma Maelle sa benissimo di poter contare su una super mamma: «A quell’età non bisogna andare giù dritti con le critiche, ma cercare il dialogo», ha detto durante l'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ma non solo questo.