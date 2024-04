Antonella Clerici torna con "The Voice Generation": «Due puntate speciali in prima serata». Le anticipazioni

di Dajana Mrruku

Antonella Clerici torna con "The Voice Generations", il nuovo spin-off The Voice. A sfidarsi famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti, uniti da una grande passione: la musica. Due puntate speciali, venerdì 12 e 19 aprile in prima serata. Oltre alla conduttrice, Clerici, presenti naturalmente anche i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

La prima puntata di The Voice Generations

La prima puntata, in onda venerdì 12 aprile, è dedicata alle tradizionali “Blind Auditions”, dove i coach, dando le spalle ai concorrenti, ascoltano le performance dei gruppi in gara lasciandosi guidare solo dalla voce.

Le regole del gioco

Anche in "The Voice Generations" i coach hanno la possibilità – una a testa per tutta la “Blind” – di bloccare un altro giudice con il tasto “Super Blocco”, e impedirgli così di portare quel gruppo di concorrenti nel proprio team.

Al termine della puntata, ciascun coach deve completare la sua squadra con due gruppi di concorrenti, per un totale di otto gruppi finalisti che si affronteranno nella finale di venerdì 19 aprile. Sarà poi il pubblico in studio a decretare il gruppo vincitore.

Dove vedere le due puntate

"The Voice Generations" è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. La regia è di Sergio Colabona. Il programma è disponibile su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay sono disponibili le clip delle esibizioni e i momenti più emozionanti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 16:26

