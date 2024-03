Diletta Leotta, tatuaggio dedicato alla figlia Aria: le differenze tra mamma e papà

di Dajana Mrruku

Diletta Leotta e Loris Karius, prove di un matrimonio perfetto. La coppia ha trascorso alcuni giorni a Berlino, dove ha deciso di incidere sulla pelle l'amore per la nascita della loro primogenita, Aria, nata il 16 agosto, proprio il giorno del compleanno della conduttrice di Dazn.

Diletta e Loris si sono tatuati il nome della figlia, lui in stampatello maiuscolo e lei in corsivo, accompagnata dalla data di nascita, 16 agosto 2023. La coppia sta per convolare a nozze e i preparativi fervono perché il grande giorno si avvicina sempre di più.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sul matrimonio in casa Leotta - Karius.

I preparativi del matrimonio

«Adesso sono un po’ in quella fase di panico da organizzazione», aveva detto Diletta Leotta, ospite a È sempre Mezzogiorno, dove insieme ad Antonella Clerici, aveva rivelato qualche dettaglio sulla cerimonia e sulla lunga organizzazione che la aspetta.

Niente panico Diletta! Manca ancora qualche mese a giugno e qualsiasi abito indosserà, sarà sempre bellissima.

Il tatuaggio per Aria

La coppia ha condiviso sui social la foto del tatuaggio per la prima figlia. L'emozione di diventare genitori è stata tanta e loro hanno voluto ricordare per sempre questo momento magico. Tanti sono stati i messaggi di supporto per questo bellissimo gesto, ma anche le critiche: «Meno male che hai tatuato il nome e la data di nascita di tua figlia altrimenti lo dimentichi».

