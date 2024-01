Diletta Leotta, l'abito "underboob" a Parigi. Poi, le critiche: «Aria sempre con la tata»

Diletta Leotta si trova a Parigi con la sua amica Francesca Muggeri per alcuni eventi della Parigi Fashion Week. Una sola notte nella capitale della Francia per far impazzire i suoi fan con un nuovo look underboob, ma non solo. La conduttrice di Dazn ha condiviso alcuni scatti della serata precedente in cui ha mostrato il tubino nero che ha indossato per la cena fuori. La semplicità è la parola d'ordine, ma con un tocco di irriverenza: un cut out sotto al seno, meglio conosciuto con il nome "underboob", per mettere in evidenza il fisico tonico a pochi mesi dal parto della piccola Aria.

A tal proposito, in molti si sono chiesti dove fosse la primogenita di Diletta Leotta e Loris Karius.