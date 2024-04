Diletta Leotta, Elodie sarà la sua damigella al matrimonio con Karius: le nozze il 22 giugno sull'isola di Vulcano

di Cristina Siciliano

Manca davvero poco al «22 giugno», data in cui Diletta Leotta pronuncerà il fatidico «sì» nel giorno del suo matrimonio con Loris Karius. I due convoleranno a nozze nella meravigliosa isola di Vulcano, in Sicilia nel loro «posto del cuore». Il matrimonio si svolgerà nel lussuoso hotel a 5 stelle Therasia Resort con 160 invitati. L'hotel che si trova sulla penisola di Vulcanello ha una vista mozzafiato sulle Isole Eolie. Tra le damigelle d'onore, un'amica speciale: Elodie. A Pomeriggio 5, durante la puntata del 15 aprile, è arrivata la conferma.

Diletta Leotta sposa Loris Karius

Con data che si avvicina, la futura sposa ha annunciato anche di aver scelto il suo abito nuziale rigorosamente top secret ma al suo fianco, anche in questo momento, non può mancare Elodie. «Al fianco della Leotta nel giorno del matrimonio come come nella scelta dell'abito da sposa ci sarà Elodie. La cantante è la sorella che Diletta ha scelto, come Loris, per sempre».

La relazione tra Diletta e Loris Karius

La love story tra Diletta Leotta e Loris Karius è nato in un batter d'occhio. I due infatti si sono conosciuti nell'ottobre 2022 a Parigi, in un ristorante, e per entrambi si è trattato di un colpo di fulmine. Due mesi dopo la conduttrice Dazn ha scoperto di essere incinta e nel mese di agosto è nata Aria a portare amore e felicità nelle loro vite. La coppia oggi vive felicemente questa storia d'amore nonostante la distanza: lei a Milano e lui a Londra. Entrambi naturalmente approfittano di ogni momento per stare insieme e trascorrere qualche giorno «felici e contenti».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Aprile 2024, 21:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA