Diletta Leotta in bikini con in braccio la piccola Aria: «Happy weekend» La conduttrice Dazn è diventata mamma per la prima volta il 16 agosto 2023







di Cristina Siciliano Una vita a colori e piena di sorrisi: si potrebbe definire così la vita da mamma di Diletta Leotta. La conduttrice Dazn è diventata mamma per la prima volta il 16 agosto 2023. Il giorno del suo compleanno, Diletta, ha dato alla luce Aria, la primogenita frutto dell'amore con il compagno Loris Karius. A quasi un anno della piccola Aria, la conduttrice continua a condividere la sua gioia sui social attraverso alcuni teneri scatti social. Diletta Leotta nella carrellata di foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram si mostra serena e felice. La conduttrice indossa un bikini bianco con delle margherite mentre tiene tra le braccia la piccola Aria. Un'altra foto invece ritrae la piccola Aria di spalle mentre gioca con Lillo, il piccolo volpino di Pomerania di Diletta. «Happy weekend». Con queste parole Diletta Leotta ha augurato un buon fine settimana ai suoi follower di Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) Diletta Leotta mamma Numerosi sono stati i commenti dei fan a corredo del post che ha pubblicato Diletta Leotta sul suo profilo Instagram. «Siete meravigliose. La relazione tra Diletta e Loris Karius L'amore tra Diletta Leotta e Loris Karius è nato in fretta. I due infatti si sono conosciuti nell'ottobre 2022 a Parigi, in un ristorante, e per entrambi si è trattato di un colpo di fulmine. Due mesi dopo la conduttrice Dazn ha scoperto di essere incinta e nel mese di agosto è nata Aria a portare amore e felicità nelle loro vite. La coppia oggi vive felicemente questa storia d'amore nonostante la distanza: lei a Milano e lui a Londra. Entrambi naturalmente approfittano di ogni momento per stare insieme e trascorrere qualche giorno «felici e contenti». Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 15:50

