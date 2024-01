Diletta Leotta in montagna per i 5 mesi di Aria, i teneri scatti sulla neve con Loris Karius e la loro piccola: «Queste belle giornate» La conduttrice è in vacanza con il suo compagno, sua figlia e le nonne della neonata in una bellissima località vicino Innsbruck







di Cristina Siciliano «Queste belle giornate». Sono queste le parole che Diletta Leotta ha scritto a corredo di uno degli ultimi post che ha pubblicato su Instagram. La conduttrice radiofonica ha deciso di festeggiare i primi cinque mesi di Aria trascorrendo qualche giorno di relax a Kitzbühel, una bellissima località vicino Innsbruck, in Austria. E così, Diletta Leotta, attivissima sui social, nelle ultime ore sta condividendo con i suoi follower molte foto e video di sciate sulle montagne attraverso il suo profilo Instagram. Diletta Leotta sulla neve Sorridenti, felici e spensierati. Diletta Leotta, in compagnia del suo compagno Loris Karius e sua figlia Aria, si dice entusiasta di condividere qualche giorno di relax insieme alla sua "super family". Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post che la conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Felici e belli. Stupendi davvero», ha scritto una fan. E ancora: «Quanto siete belli, che gioia traspare da queste foto. Che bello vedervi così felici e spensierati». «Una famiglia stupenda e con quella piccolina lì che è la più bella di tutti», ha scritto ancora un altro fan. Insomma, una vacanza all'insegna dell'amore e della spensieratezza. Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Gennaio 2024, 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA