Diletta Leotta, il nuovo look: taglio di capelli long bob “anti-gelo”, i fan appovano

Nelle ultime ore Diletta Leotta ha firmato l'ispirazione definitiva per le acconciature eleganti dei mesi invernali. La conduttrice di Dazn ha sfoggiato uno splendido nuovo taglio di capelli: il long bob da ammirare e replicare con le temperature in calo. Essendo un taglio di media lunghezza, è l'ideale per affrontare il freddo che avanza, in vista dei mesi di gennaio e febbraio. Un taglio estremamente rilassato ed è per questo che deve essere personalizzato al massimo nei contorni e soprattutto nel layering. Ed infatti, per il viso di Diletta Leotta è perfetto.