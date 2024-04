Chiara Ferragni scatenata al concerto dei “Me contro Te” con i figli Leone e Vittoria. E Fedez parte con gli amici per il weekend

di Dajana Mrruku

La vita torna a riprendere un po' di colore per Chiara Ferragni che si trova, tuttavia, ancora nell'occhio del ciclone a causa della separazione da Fedez e per le indagini per truffa. Il ritorno timido sui social passa per outfit incredibili e perfetti, resi tali dall'aiuto di una stylist molto famosa e riservata, Ramona Tabita (segue Elodie, Ghali e anche la top model Mariacarla Boscono). Sui social mostra solo il glam e le serate, e qualche sprazzo di quotidianità con i piccoli Leone e Vittoria e Paloma, che tanto manca a Fedez.

Ieri sera, mamma Marina di Guardo ha condiviso alcuni scatti con la figlia Chiara e i nipotini mentre erano al concerto dei "Me contro Te" a Milano.

Il concerto dei Me contro Te

Chiara Ferragni cambia direzione e dal concerto dell'ormai ex marito Fedez, passa a quello dei "Me Contro Te", gli idoli dei bambini che hanno fatto tappa con il loro tour al Forum di Milano.

«Stasera a vedere i fantastici Me Contro Te!», scrive Marina Di Guardo mentre pubblica un selfie con Chiara e il duo tanto amato dai bambini.

Fedez al Twiga

Un weekend a testa: se lo scorso sabato e domenica Leone e Vittoria sono stati con papà Fedez, questo fine settimana tocca alla mamma, e papà ne approfitta per andare al Twiga con gli amici, a Forte dei Marmi.

Il rapper parte per alcuni giorni di vacanza dai pettegolezzi e dall'aria tesa di Milano, per godersi un po' di spensieratezza con altri rapper.

