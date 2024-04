Rosalinda Cannavò e il nome della bambina: «Non si chiamerà così». La "gara" con Andrea Zenga sulla somiglianza

di Redazione web

Rosalinda Cannavò è incinta della sua prima bambina che dovrebbe nascere subito dopo l'estate. Lei e il fidanzato Andrea Zenga non vedono l'ora di conoscerla ma, per il momento, si devono accontentare di vederla nelle ecografie. La futura mamma ha pubblicato una storia in cui mette a disposizione dei fan un sondaggio per chiedere loro a chi assomiglia di più la piccola che si vede in 3D all'interno del pancino. Il risultato è stato un pari merito e di questo Andrea Zenga è rimasto davvero sorpreso, dato che pensa che la bambina sia identica a Rosalinda. I due futuri genitori non hanno ancora svelato come chiameranno la figlia ma hanno voluto precisare chiarire un dubbio dei follower.

La storia Instagram di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò ha realizzato un video selfie in cui spiega: «Oggi non sto benissimo, non sono al 100%, però, ho un evento e quindi non posso permettermi di stare male. Dopo l'evento, Andrea mi porterà a mangiare la pizza».

Rosalinda Cannavò e la gravidanza

Rosalinda Cannavò ha più volte detto di essere felicissima in questo momento della sua vita che ricorderà per sempre come il più bello. I fan dell'attrice, tutti i giorni, le scrivono che la gravidanza le dona ed esalta ancora di più la sua bellezza.

