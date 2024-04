Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga scarica l'app per le gravidanze: «Chi l'ha detto che è solo per le mamme?»

di Redazione web

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga diventeranno genitori nei prossimi mesi, più precisamente in estate e non vedono l'ora di conoscere il loro bambino o la loro bambina. La coppia, infatti, non sa ancora se cullerà un maschietto o una femminuccia, certo è che è al settimo cielo per la felicità. L'attrice, in questi giorni, sta pubblicando diversi contenuti in compagnia del suo pancino e così sta facendo il modello che riposta storie e post della fidanzata. Non solo, perché Andrea Zenga si è anche scaricato nello smartphone un'applicazione che sarebbe "riservata" solo alle future mamme.

La storia Instagram di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò è felicissima di diventare mamma. L'attrice e il compagno Andrea Zenga hanno fatto sapere di essere in dolce attesa solamente qualche settimana fa.

La storia di Rosalinda e Andrea

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello nel 2020 e tra loro è stato amore a prima vista. I due, dopo essersi conosciuti nel reality show, non si sono più lasciati e ora stanno allargando la loro famiglia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Aprile 2024, 12:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA