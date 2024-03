Rosalinda Cannavò incinta: «Un momento magico, la pancia cresce poco a poco». Quando nascerà il bambino

di Redazione web

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga diventeranno genitori del loro primo bebè. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono conosciuti all'interno della casa più spiata d'Italia e dopo essersi innamorati, non si sono più lasciati. E ora diventeranno presto mamma e papà. L'attrice sta vivendo una delle emozioni più grandi della sua vita e, dopo il tenero video in cui ha annunciato la gravidanza, ha condiviso delle nuove foto svelando anche a che mese è e, quindi, quale potrebbe essere il periodo presunto per il parto.

Il post Instagram di Rosalinda Cannavò

Abbigliamento sportivo, capelli sciolti, sorriso sognante e il pancino che comincia a vedersi sotto alla canotta bianca. Si è presentata così, Rosalinda Cannavò nelle ultime foto che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. L'attrice è molto felice in questo momento della sua vita e ha scritto: «16 settimane di dolce attesa e uno dei primi scatti che cattura questo momento magico! Ho passato il weekend nelle Marche, circondata dall’amore del mio ragazzo. La pancia a poco a poco cresce e con essa l’emozione di incontrare il nostro piccolo/a tesoro».

Inoltre, nelle sue storie ha aggiunto: «Iniziando a scattare foto insieme a te». Ora, i suoi fan non vedono l'ora di sapere se sarà un maschietto o una femminuccia. Dato che Rosalinda è al quarto mese di gestazione, il suo piccolo o la sua piccola dovrebbe nascere nel mese di agosto. Andrea Zenga, poi, ha riservato una dolce dedica alla compagna in dolce attesa. Ha ripostato una delle nuove foto nelle proprie storie e ha scritto: «Tu», con un cuore rosso.

Baby Zenga

Dopo avere annunciato la sua gravidanza, Rosalinda Cannavò ha creato sul proprio profilo Instagram una cartella di storie in evidenza intitolata "Baby Zenga", in cui raccoglierà tutti i momenti più dolci con il compagno Andrea Zenga e, soprattutto, con il loro bambino che sta crescendo nel suo grembo.

