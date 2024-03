Rosalinda Cannavò, il pancino sui social: «A te che mi hai scelta come mamma»

di Cristina Siciliano

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, insieme dal 2021, saranno presto genitori. L'annuncio è arrivato nei giorni scorsi con un tenero reel che hanno pubblicato su Instagram. Proprio nelle ultime ore, la 34enne ha mostrato il pancione al suoi follower, dedicando tenere parole al nascituro. «A te che mi hai scelto come mamma, a te che mi stai cambiando in meglio e che mi rendi già felice ancor prima di conoscerti». Sono queste le parole che Rosalinda ha scritto a corredo del selfie allo specchio in cui mostra il suo pancino.

La relazione tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti ed innamorati durante la quinta edizione del GfVip, nel 2021. Entrambi durante la partecipazione al reality show, hanno iniziato a mostrare interesse l'uno per l'altro davanti alle telecamere, condividendo momenti che hanno catturato l'attenzione e l'affetto del pubblico.

La loro relazione poi con il tempo ha dimostrato di basarsi su un sentimento solido e duraturo e di non essere qualcosa nato per «fare news e spettacolo». Oggi, a tre anni di distanza, il loro amore viene coronato da questa dolce attesa di Rosalinda.

