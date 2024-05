Uomo pestato a calci e pugni da due ragazze: «Ci aveva molestato», operato alla testa. L'orrore durante la sagra

di Redazione web

Un'aggressione violenta, avvenuta lo scorso weekend nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 aprile, e di cui non si sa ancora molto. Un uomo di 41 anni è stato operato alla testa ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo che, intorno alle 2 del mattino, è stato trovato riverso a terra a una decina di metri dalla scuola elementare Pezzen, dove si stava svolgendo la sagra di San Giorgio a Croviana, in Val di Sole.

L'aggressione alla sagra

Secondo quanto riporta il Corriere del Trentino, da una prima ricostruzione il 41enne, un geometra di Cles residente a Croviana con la famiglia, sarebbe stato aggredito da due ragazze di 24 anni: queste ultime avrebbero raccontato di essere state molestate dall'uomo. Le aggressioni sarebbero state addirittura due: una dentro la palestra, l'altra fuori con calci e pugni. Dopo le botte (avvenute, pare, anche quando era già a terra esanime) il 41enne si sarebbe alzato e avrebbe provato a camminare per andar via, ma dopo pochi metri si è accasciato ed è rimasto privo di coscienza nel luogo in cui è stato poi ritrovato.

L'uomo è stato operato alla testa per un ematoma dovuto ad un forte trauma cranico e ha riportato anche lesioni multiple: non è ancora chiaro - e saranno gli inquirenti a doverlo stabilire - quali sono le lesioni che ne hanno provocato la perdita di coscienza.

