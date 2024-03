Grande Fratello, Alessio Falsone su Anita Olivieri: «È un’infatuazione forte, potrà diventare amore ma ho paura…»

di Cristina Siciliano

Anita Olivieri è stata eliminata durante l'ultima puntata del Grande Fratello. Di conseguenza, Alessio Falsone sta cercando ancora di metabolizzare la delusione per l'uscita dell'ex gieffina dalla casa più spiata d'Italia. A dispetto di tutte le critiche social e non, la coppia sembra essere motivata a coltivare la loro frequentazione anche fuori dalla casa del Grande Fratello. A parlarne è stato proprio il gieffino con Rosy Chin.

La rivelazione di Alessio Falsone

«L'altra sera - ha spiegato Alessio Falsone a Rosy - non riuscivamo a parlare perché mi diceva che non sapevo comunicare e lei faceva le stesse cose, identiche.

Rosy Chin ha spiegato ad Alessio Falsone che all'inizio di una frequentazione è normale avere paura. «Tutte le cose belle fanno paura, ogni cambiamento interiore o esteriore fa paura e questo comporta affrontare una nuova avventura, qualcosa che tu non conosci - ha spiegato Rosy -. Devi buttarti. Per me l'uscita di Anita e Paolo hanno segnato la fine del mio Grande Fratello, perché erano famiglia».

