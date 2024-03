Grande Fratello, incendio in Casa: prende fuoco una pentola, concorrenti nel panico

Grande Fratello, paura e fuoco nella casa: un piccolo incendio ha terrorizzato i concorrenti del reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Cosa è successo? Oggi al Grande Fratello è avvenuto un piccolo incidente domestico che ha provocato paura tra gli inquilini rimasti in vista dalla finalissima in onda lunedì su canale 5. Ha preso fuoco il coperchio di una pentola in cucina, mentre Rosy e Federico stavano cucinando la pasta. I due concorrenti si trovavano davanti ai fornelli in cucina. A un certo punto Rosy è andata a prendere il coperchio per poter tappare la pentola, però si è accorta che il manico di plastica aveva preso fuoco.