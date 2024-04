Anita Olivieri, frecciata a Beatrice Luzzi (complice Alessio Falsone): «Non è per niente divertente»

di Redazione web

Anita Olivieri e Alessio Falsone, in questo momento, sono insieme e sembrano essere più felici che mai: finalmente, si stanno conoscendo nella vita quotidiana (reale) e, soprattutto, senza telecamere a riprendere ogni loro gesto. Nelle scorse ore, i due ex gieffini si sono divertiti a mostrare ai fan la loro giornata e, dopo la dolce sorpresa di lei (ha portato Alessio in un'oreficeria per comprare insieme un bracciale oro personalizzato), eccoli in una nota caffetteria. Proprio qui, Anita e Alessio hanno lanciato una frecciatina bella e buona a Beatrice Luzzi che, nel frattempo, starebbe approfondendo la conoscenza con Giuseppe Garibaldi.

La frecciatina di Anita Olivieri

Chi ha seguito l'ultima edizione del Grande Fratello saprà bene che Anita Olivieri e Beatrice Luzzi non sono mai state grandi amiche... anzi! Le due ex gieffine non se le sono mai mandate a dire e raramente hanno condiviso la stessa opinione su un tema preciso. Quindi, non è affatto strano ciò che è capitato nelle scorse ore. Anita e il fidanzato Alessio Falsone erano insieme in uno Starbucks e chi conosce il locale sa benissimo che quando al banco dei caffè consegnano la bevanda, scrivono sempre il nome del cliente. Quindi, l'imprenditore milanese ha pensato di fare uno scherzo ad Anita che quando è andata a ritirare il suo mocaccino, sul bicchiere di plastica ha letto: "Beatrice".



La 26enne ridendo ha esclamato: «Non è per niente divertente!».

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Se Anita Olivieri e Alessio Falsone continuano a pensare a Beatrice Luzzi a distanza di un mese dalla fine del Grande Fratello, lei sembra proprio essersi "dimenticata" del reality... tranne per una persona: Giuseppe Garibaldi. L'attrice romana e il bidello calabrese si sono scattati un selfie davanti al Colosseo proprio nelle scorse ore. Ritorno di fiamma confermato?

