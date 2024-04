Anita Olivieri e Alessio Falsone, sempre più innamorati: «La parola migliore è quella che non si dice». Lei limita i commenti

di Redazione web

Anita Olivieri e Alessio Falsone sembrano essere più innamorati e felici che mai e si stanno frequentando e conoscendo meglio senza telecamere e nella vita reale. I due ormai ex gieffini hanno sempre provato un'attrazione speciale l'una per l'altro ma, inizialmente, lei non aveva dato molta confidenza a lui perché fidanzata con Edoardo Sanson che, poi, ha lasciato mentre era dentro la casa del Grande Fratello. Ora Anita e Alessio, con le loro foto e storie romantiche, stanno facendo cambiare idea anche a chi era più scettico nei loro confronti.

Il post Instagram di Anita Olivieri

Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono concessi una piccola fuga romantica a Napoli dove ad attenderli c'era l'amico Ciro Petrone che ha condiviso un "pezzo" di Grande Fratello con la 26enne romana. L'attore di Gomorra non aveva, però, conosciuto l'imprenditore milanese che è entrato in gioco poco prima della fine del reality show.

Comunque sia, come anche lui specifica sotto ai post di entrambi, Ciro ha scattato le romantiche foto che Anita e Alessio hanno pubblicato: davanti al famoso murales di Maradona, sul lungomare e per le vie di Napoli.

Il romantico post di Anita è accompagnato dalla didascalia: «A meglio parola è chella ca nun se dice... ‘O vèro», «La parola migliore è sempre quella che non si dice». Le foto sono piaciute molto ai fan dell'ex gieffina che, inizialmente, non credevano molto alla sua relazione con Alessio che, a sua volta, sembra essere molto preso dalla ragazza.

Anita Olivieri limita i commenti

Anita Olivieri ha deciso che niente e nessuno avrebbe dovuto rovinarle il suo momento romantico con Alessio Falsone e questo potrebbe essere il motivo per cui ha limitato i commenti sotto al nuovo post Instagram.

