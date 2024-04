Anita Olivieri e Alessio Falsone, amore vero a Roma. Ma il gatto di lei non la prende bene: «Addirittura così?»

di Sara Orlandini

Anita Olivieri e Alessio Falsone sono di nuovo insieme e questa volta è andato lui a Roma da lei. Nelle scorse settimane infatti, la coppia che si è conosciuta all'interno della casa del Grande Fratello, si è sempre ritrovata a Milano dove ha trascorso serate all'insegna delle risate e del buon cibo insieme anche agli amici ed ex coinquilini Rosy Chin, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi. Alessio, proprio oggi, ha conosciuto Petunia, l'amata gattina di Anita, ma il loro primo incontro non è stato proprio entusiasmante e il motivo è presto detto.

L'incontro di Alessio Falsone con Petunia

Alessio Falsone aveva spiegato ai propri follower su Instagram di essere arrivato a Roma in mattinata e non aveva svelato loro il motivo della sua visita perché ovvio: è nella capitale per la fidanzata Anita Olivieri. I due si sono ritrovati e lei lo ha portato a casa per conoscere la famiglia e, quindi, la sua gattina Petunia. L'ex gieffina ha raccontato tutto sulle proprie storie Instagram in cui mostra anche la diffidenza della sua amica a quattro zampe. La gatta si nasconde e fissa guardinga Alessio che, intanto se la ride. Anita dice: «Non ha mai fatto così».

Poi nel video successivo, l'imprenditore milanese "compra" Petunia con una manciata di croccantini: la gatta si fa accarezzare mentre assapora il suo spuntino ma il ragazzo resta sull'attenti: «Non è che mi morde adesso vero?».

La storia di Anita e Alessio

La storia d'amore tra Anita Olivieri e Alessio Falsone sembra procedere a gonfie vele.

