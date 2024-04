Edoardo Tavassi scherza dopo l'intervento: «Devo fare la vita di un 80enne, ma sembro dottor House dopo l'incidente»

di Cristina Siciliano

Edoardo Tavassi nei giorni scorsi ha rivelato attraverso il suo profilo Instagram di essere ricoverato in ospedale. Nonostante l'ex gieffino abbia cercato di sdrammatizzare, i video simpatici non sono stati sufficienti per placare la preoccupazione dei suoi follower. Sono stati dei giorni complicati per Edoardo a causa di un delicato intervento alla schiena. Oggi però l'ex gieffino ha voluto pubblicare un video nelle sue Instagram stories per comunicare ai suoi follower quali sono stati i consigli del dottore per affrontare nel migliore dei modi la fase post operazione.

Il video

Edoardo Tavassi, sempre con un pizzico di ironia, ha spiegato ai suoi follower di Instagram che deve «camminare molto» in questa fase di ripresa. L'ex gieffino è tornato sui social con un video selfie mentre cerca di recuperare le forze durante questo periodo di riabilitazione. «Il dottore mi ha detto che per 15 giorni io devo fare la vita di un 80enne - ha spiegato Edoardo Tavassi nelle sue Instagram stories -. Quindi devo passeggiare durante il giorno. Questa è la routine per i prossimi quindici giorni: devo camminare. Sembro il Dr. House dopo l'incidente però cammino. Daje».

