Amici, Sarah Toscano quanto ha incassato (davvero) con la vittoria? Le cifre da capogiro del podio e gli altri premi

La vincitrice di Amici 23 è Sarah Toscano: la cantante, membro del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, è stata protagonista di una finale perfetta, battendo Marisol nella finalissima e portandosi a casa il ricco montepremi di 150mila euro.





Amici 23, il papà di Sarah terrorizzato dopo la vittoria della figlia: “Quello che ho visto in tv mi ha lasciato di sasso”. Ecco di cosa ha paura

La cifra della vittoria

A quanto pare, però, la 18-enne originaria di Vigevano (in provincia di Pavia), non ha vinto soltanto quella cifra ma si è portata a casa molto di più. O almeno è quello che emerge da un check su come funzionano le cose per i vincitori della scuola di Maria De Filippi. Ma quanto si è portata davvero a casa? A quanto ammonta la vera cifra che ha vinto? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 09:16

