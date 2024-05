Andreas Muller, lo sfogo e la richiesta di aiuto a Le Iene dopo le gravi insinuazioni dell'hater: «Hai c***to fuori dal vaso frate', ti trovo»

di Dajana Mrruku

Andreas Muller è ancora nel mirino degli hater. Da quando è diventato papà, il ballerino ha ricevuto nuemrose critiche a causa della sua relazione con Veronica Peparini, di 25 anni più grande e l'arrivo delle due figlie, Ginevra e Penelope ha aggravato ancora di più la situazione di alcuni leoni da tastiera che si sentono protetti dall'anonimato di internet. Tuttavia, Andreas ha deciso di porre fine a questi continui commenti e messaggi cattivi ed è corso in aiuto delle Iene che da sempre si adoperano per smascherare i leoni da tastiera online.

Che cosa è successo?

I commenti

Non solo critiche per come gestisce la crescita delle sue figlie neonate, ma anche e soprattutto insulti personali, questo è quello che deve subire Andreas Muller che ha deciso di pubblicare sulle sue storie Instagram i messaggi in direct di un hater, lasciando in vista nome e cognome.

«Ma fatemi il piacere ridicoli. Lei quasi 60 anni ormai sull’orlo del tramonto non se filava più nessuno, lui gay represso a Roma lo sanno pure i muri, giustamente disoccupato per guadagnare qualche spicciolo si sono inventati questa finta relazione hanno fatto pure un figlio così campano con le invitate alle trasmissioni televisive soprattutto quelle di Mediaset.

La richiesta a Le Iene

Andreas Muller, dopo aver pubblciato gli insulti dell'account misterioso, ha deciso di chiedere aiuto a Le Iene: «Hai cagato fuori dal vaso fratè... In qualche modo ti trovo! Vogliamo andare a cercare i leoni di questi commenti e vediamo se ci ripetono le stesse cose in faccia?»

La redazione de Le Iene risponderà sicuramente all'appello.

Lo sfogo personale

Andreas Muller si è poi lasciato andare ad uno sfogo personale sulla violenza e la cattiveria che circolano in giro: «Grandi progressi nel 2024 e ancora lasciamo l’accesso su Instagram a cani e porci che istigano a l’odio! Ma voi lo sapete quante persone potete ferire? Dietro questi telefoni ci sono adolescenti, persone invalide, persone che soffrono per mancanza di autostima, chi non riesce a farsi accettare, chi soffre di solitudine, chi è vittima di bullismo e chi più ne ha più ne metta».

Poi ha continuato: «Ognuno con una storia diversa, ognuno con le proprie insicurezze e voi senza farvi il minimo scrupolo sfogate veramente tutta la vostra cattiveria senza senso e senza informazioni reali su chiunque vogliate, dalla persona famosa a quella che ha appena aperto un profilo per farsi conoscere o cercare di condividere qualcosa. Siete assurdi e non vi preoccupate minimamente se il giorno dopo che avete lanciato parole e spade su qualcuno, quella persona possa soffrire o addirittura fare qualcosa di grave. Quanta poca attenzione riguardo tutto questo».

