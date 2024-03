Isola dei Famosi, il segreto svelato da Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi: «L'abbiamo rubata dal marsupio del microfonista»

di Cristina Siciliano

Nicolas Vaporidis, il vincitore dell'Isola dei Famosi 2022, si è sempre distinto perché nel bene e nel male, è sempre riuscito a essere sé stesso dicendo la verità e smontando le strategie per portare avanti, dal primo all'ultimo, una coerenza alquanto inedita per un reality. L'attore, a distanza di due anni, ha commentato il suo successo in Honduras con Edoardo Tavassi.

Le parole di Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis è stato ospite di Turchese Baracchi ed Edoardo Tavassi per TNT. L'ex vincitore dell'Isola ha parlato nuovamente della sua esperienza insieme ad Edoardo Tavassi all'Isola dei famosi. «Quando stavo all'Isola mi mancava la romanità - ha sottolineato Nicolas Vaporidis -. L'unico elemento romano era Floriana. Poi è arrivato Edoardo e tante cose non le possiamo dire.

«Se ne sono accorti quasi - ha aggiunto Edoardo Tavassi -. Nicolas era il viso angelico, il Padre Pio dell'Isola. Quindi io che ho fatto? Ho rubato le sigarette e le ho messe nella tasca di Nicolas. In puntata poi prendevo le cicche usate e me le mettevo nelle scaroe, sembravo un tossico. Per fumarmi i mozziconi. Mica sapevano che avevamo il pacchetto. Nicolas si faceva quaranta chilometri per fumarsela. Gli altri naufraghi non dicevano niente perché era un'associazione a delinquere».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 16:44

