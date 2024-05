Torna la leva militare obbligatoria, proposta depositata alla Camera. Salvini: «Avrà effetti positivi sui ragazzi». La durata e le fasce d'età

di Redazione web

«Depositata alla Camera la proposta di legge della Lega per reintrodurre sei mesi di servizio civile o militare per i ragazzi tra i 18 e 26 anni, su base regionale e da svolgere esclusivamente in Italia». Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. «Ne sono convinto - aggiunge il ministro delle Infrastrutture -. È una forma di educazione civica al servizio della comunità, di disciplina, di attenzione al prossimo e rispetto per se stessi e per gli altri che potrà avere effetti molto positivi».

Cosa prevede la proposta

La proposta, firmata dal deputato della Lega Eugenio Zoffili, prevede sei mesi di servizio civile o militare per tutti i giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 26 anni, sia uomini che donne.

