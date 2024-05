Federica Pellegrini, la passeggiata con gli amati bulldog: «Scortata con stile»

di Cristina Siciliano

Fisico snello e portamento elegante: Federica Pellegrini, diventata mamma il 3 gennaio scorso della piccola Matilde, continua a pubblicare foto e video dei suoi “bodyguard di alto livello” alias gli amatissimi bulldog francesi della Divina e di suo marito Matteo Giunta: Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca. L'ex campionessa di nuoto ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono mentre passeggia per strada insieme ai suoi amici a quattro zampe. «Scortata con stile», scrive Federica Pellegrini su Instagram.

La passeggiata

Spensierata e felice, per la sua passeggiata, Federica Pellegrini ha optato per un look denim business casual, che è sempre più di tendenza. Un grande classico che non passa mai: ovvero la Divina ha scelto di abbinare ad un paio di blue jeans una camicia in tela celeste over.

Vita da mamma

Federica Pellegrini ha dato alla luce Matilde il 3 gennaio scorso. Oggi la Divina si gode teneri momenti di intimità familiare e si dice felice della "sua nuova vita da mamma". L'arrivo della piccola però è stato leggermente complicato. «Ho fatto il cesareo a 48 ore dalle contrazioni lei aveva cominciato ad avere il battito irregolare e non ce la siamo sentita di andare oltre - aveva spiegato a Verissimo -. Ho avuto contrazioni violente, dopo tutte quelle ore ero esaurita, mi sorreggeva mio marito perché non riuscivo neanche a stare in piedi».

