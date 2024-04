Anita Olivieri contro Giuseppe Garibaldi: «Lo sapevo che sarebbe finita così. Finalmente la verità». Cos'è successo

di Sara Orlandini

«C'eravamo tanto amati...», potrebbe cominciare così un ipotetico faccia a faccia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi che sono stati due dei protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello. La 26enne romana e il bidello calabrese hanno stretto una buona amicizia fin dall'inizio del reality show. Amicizia che, dopo sei mesi all'interno della casa più spiata d'Italia, sembrava essere sempre più forte. Invece, anche ciò che appare vero e genuino alle volte è tutto il contrario.

Nelle scorse ore, infatti, Giuseppe ha condiviso un pensiero sulle sue storie Instagram in merito al rapporto con Beatrice Luzzi e a quello con Anita Olivieri rinnegando in pratica l'amicizia con la ragazza che ha ripostato la storia e si è lasciata andare a uno sfogo piccato. Ecco che cos'è successo.

Il pensiero di Giuseppe Garibaldi

Nelle scorse ore, Anita Olivieri era a cena insieme ad alcuni ex coinquilini: Alessio Falsone, Sergio D'Ottavi, Letizia Petris e Paolo Masella. La sua serata all'insegna del divertimento e del buon cibo dev'essere stata rovinata dalla storia Instagram di Giuseppe Garibaldi, uno dei suoi amici più stretti al Gf. L'ex concorrente ha scritto: «Con Beatrice (Luzzi, ndr) stiamo cercando di smaltire tutto ciò che è successo tra di noi. Il mio tutelare un rapporto d'amicizia con Anita è stata una sconfitta.

La risposta di Anita Olivieri

Anita Olivieri ha ripostato nelle proprie storie il messaggio di Giuseppe Garibaldi e gli ha risposto: «Per me va bene così. Poi, dopo che ha iniziato a seguire il mio ex dandomi motivazioni assurde, voglio dire... di cosa parliamo? Ora, avete tutte le risposte io ho le chat di quando ci sentivamo e lui diceva tutt'altro. Paura dei "Beabaldi"? (soprannome dato dai fan di Giuseppe e Beatrice, ndr)... Tra l'altro gli ho sempre scritto io... hype cari amici! Finalmente, la verità. Mi dispiace per gli "Anibaldi" (i fan chiamavano così la coppia in amicizia formata da Giuseppe e Anita, ndr) ma io lo sapevo già che sarebbe finita così».

