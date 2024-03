Alessio Falsone, l'ex rivela: «È l'opposto di quello che sembra. Da anni voleva partecipare a un reality»

di Cristina Siciliano

Carolina Stramare, ex di Alessio Falsone, si sarebbe pronunciata sul gieffino. Dalle indiscrezioni spunta una notizia: Falsone aveva già da tempo il desiderio di partecipare ad altri programmi televisivi. Carolina sconvolta starebbe quindi facendo fatica a riconoscere il suo ex nel Grande Fratello e avrebbe palesato che il ragazzo che oggi appare in televisione non è quello con cui lei è stata fidanzata. Alessio, sostiene l'ex, non sta mostrando la sua piena personalità al pubblico a casa e agli altri concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini.

L'indiscrezione

«Carolina Stramare, ex di Alessio Falsone ha riferito a persone vicine testuali parole: "Mi piacerebbe tanto si sapesse la verità, sono anni che prova a partecipare a reality – si legge dalle Instagram stories di Deianira Marzano –.

Alessio e Anita

È nata una "love story" all'interno della casa. Tra di loro c'è sempre stato un certo feeling, nonostante all'inizio della loro conoscenza, la 26enne si fosse dichiarata fidanzata. Anita è infatti entrata nella casa raccontando a tutti di vivere in questo periodo una fase di pausa e bilancio rispetto alla sua storia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Marzo 2024, 19:45

