Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti: lui svuota il sacco, cosa rivela

di Cristina Siciliano

Durante l'ultima diretta del Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono confrontati. Lui pensa che lei sia infatuata di Alessio Falsone, lei non apprezza che venga messa in dubbio la veridicità dei suoi sentimenti. Insomma, un caos sentimentale. La diretta inoltre, non è stata sufficiente per permettere ai due di chiarirsi e quindi oggi è un punto di domanda la loro relazione. Dopo giorni di silenzio dall'ultima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini, Mirko è tornato sul suo profilo Instagram ed ha pubblicato un video nelle sue storie dove ha voluto chiarire la situazione con Perla Vatiero, invitando i suoi follower a non esprimere commenti negativi su di lei.

Le parole di Mirko Brunetti

«Eccomi, allora faccio questa storia perché ci tengo, non voglio che sia fatto nessun tipo di commento negativo nei confronti di Perla - ha sottolineato Mirko Brunetti nelle sue Instagram stories -.

L'ex gieffino ha aggiunto: «Ci tenevo a precisare questa cosa e ci tengo molto a dirvi queste cose perché sono contrario ai commenti negativi contro Perla. Un abbraccio».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Marzo 2024, 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA