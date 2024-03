Massimiliano Varrese: «Anita Olivieri, Letizia Petris e Paolo Varrese non li sopporto più». Tensione alle stelle al Gf

Tensione e stress alle stelle: nuove discussioni nella casa del Grande Fratello. Il protagonista della polemica questa volta è Massimiliano Varrese che si è scagliato duramente contro Letizia Petris e Paolo Masella e ne ha parlato con Beatrice Luzzi.

Durante la serata giochi c'è stata una discussione tra Massimiliano e Paolo che poi ha coinvolto anche Letizia e Anita. L'attore è stato invitato dai gieffini a non prendersela troppo e proprio per questo Varrese è scoppiato. «Paolo non esageriamo sempre, fatti una risata - ha sottolineato Massimiliano Varrese -. Quanto sei pesante. Esagerate sempre e mi sono rotto proprio le scatole di certi comportamenti. Per fortuna che avevamo fatto pace Letizia. Invece tu continui e non sono battute le vostre».