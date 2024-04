Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e il gesto contro Anita Olivieri. Cosa succede con Angelica Baraldi?

di Dajana Mrruku

Una volta che le luci della casa del Grande Fratello si sono spente è ricominciata la vera vita per i coinquilini che sono stati isolati dalla quotidianità e dal mondo per oltre 6 mesi. All'interno del reality show si creano legami speciali, che sembrano essere destinati a durare anche al di fuori, ma purtroppo non sempre è così, complice la lontananza e anche le incomprensioni, soprattutto sul web. Alcune mosse sui social, infatti, fanno spesso più danni di interviste e dichiarazioni. Proprio una di queste mosse social avrebbe sancito una rottura nel rapporto tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri che all'interno del GF avevano stretto un'amicizia molto importante.

Che cosa avrà fatto Giuseppe?

La mossa di Giuseppe e l'allontanamento di Angelica

Sono passate ormai settimane dalla fine del Grande Fratello e i rapporti nati all'interno della Casa iniziano a mostrare la loro reale natura. Per adesso le coppie sembrano essere salde, forti dell'euforia da reality show e dall'amore ancora ai primi stadi dell'innamoramento, ma le amicizie iniziano a scricchiolare. Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi, infatti hanno iniziato a seguire su Instagram Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita Olivieri e lui avrebbe ricambiato.

Altro evento molto particolare accaduto durante questi giorni è stato l'allontanamento di una gieffina dal resto del gruppo. Secondo alcune voci diffuse online, i rapporti degli ex coinquilini con Angelica Baraldi si sarebbero raffreddati perché lei sarebbe una peronsa molto gelosa, possessiva e invadente nelle sue amicizie e non permetterebbe ai suoi amici di avere altre conoscenze. Che sia tutto vero? L'ex gieffina, intanto, in questi giorni si starebbe vedendo con Vittorio Menozzi, mentre durante il GF era spesso in compagnia di Mirko Brunetti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 21:34

